Протягом минулої доби було знищено 39 артилерійських систем та 18 танків ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває, і Сили оборони нашої держави продовжують завдавати окупантам відчутних втрат на фронті.

За даними Генштабу Збройних сил України, протягом минулої доби було ліквідовано 1 390 російських військових. Тепер загальні втрати ворога на 31 травня 2024 року становлять приблизно 507 650 супротивників.

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танків - 7 728 (+18);

бойових броньованих машин - 14 935 (+22);

артилерійських систем - 13 140 (+39);

РСЗВ - 1 088 (+0);

засобів ППО - 815 (+0);

літаків - 357 (+0);

гелікоптерів - 326 (+0);

дронів оперативно-тактичного рівня - 10 587 (+55);

крилатих ракет - 2 229 (+7);

кораблів/катерів - 27 (+0);

підводних човнів - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 17 905 (+56).

Крім того, брухтом стали 2 164 (+11) одиниць спеціальної техніки супротивника.

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За інформацією від аналітиків з Інституту вивчення війни, російські окупанти, ймовірно, хочуть розпочати другу фази наступу на частині Харківської області. Зокрема, зазначається, що РФ перекидає додаткові сили в цей регіон.

Українські воїни дають супротивнику гідну відсіч - вороги зазнають серйозних втрат. Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 30 травня 2024 року становили приблизно 506 260 загарбників.

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