Ліквідовано ще десятки одиниць техніки супротивника.

Триває війна в Україні, і за добу втрати супротивника стрімко збільшилися, наблизившись впритул до нової психологічної позначки - 443 тисячі загарбників.

На нашій землі ліквідували ще 710 окупантів, і після цього загальні втрати супротивника зросли до 442 880 загарбників, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у понеділок, 1 квітня, на своїй сторінці в Facebook.

За його відомостями, РФ також втратила ще чимало техніки та озброєння - 20 танків, 17 бойових броньованих машин, один засіб протиповітряної оборони, 32 артилерійські системи, дев'ять крилатих ракет, 26 дронів оперативно-тактичного рівня, три одиниці спецтехніки та 35 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Відео дня

Важливі новини України про війну - сьогодні це варте уваги

Супротивники вже тривалий час намагаються рухатися вперед на низці напрямків в Україні, зокрема, "гаряче" на Новопавлівському та Авдіївському напрямках. Росіяни отримують гідну відсіч від Сил оборони України та зазнають втрат. Варто зазначити, що втрати ворога на 31 березня 2024 року становили приблизно 442 170 загарбників.

Майор запасу ЗСУ, військовий аналітик Олексій Гетьман попередив, що держава-агресор готова створити щонайменше дві нові армії, і загарбники здатні спробувати здійснити ще один серйозний наступ наприкінці весни.

Вас також можуть зацікавити новини: