Знищено понад 3 тисячі окупантів, 90 танків та понад 140 артилерійських установок.

Сили оборони України за минулий тиждень бойових дій знищили понад 3 тисячі російських загарбників та 90 їхніх танків. Про це йдеться у повідомленні Медійного майданчика Сил оборони Military Media Center у Telegram.

Зокрема, Сили оборони України за минулий тиждень з 2 жовтня по 8 жовтня знищили:

особового складу ворога - 3190 (умовно 6 батальйонів);

танків - 91 (умовно 3 танкових батальйони);

бойових броньованих машин - 118 (умовно 4 мотострілецьких батальйони);

артилерійських установок - 141 (умовно 9 артилерійських дивізіонів);

ракет - 1.

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Як повідомляв УНІАН, за увесь час повномаштабної загарбницької війни РФ проти України, з 24 лютого 2022 року, знищено близько 282 тисячі 630 особового складу загарбників, у тому числі 350 за минулу добу,

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Також знищено 808 реактивних систем залпового вогню, 4823 танків та 6706 артилерійських систем.

Гарні результати, зокрема. приносить українська "Армія дронів" - з її допомогою за останній місяць знищено 136 танків, 270 артилерійських систем, включно з САУ.

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