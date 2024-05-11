Ворожі літаки будуть падати й надалі, запевнили українські воїни.

Втрати Росії на 11 травня 2024 в Україні зросли - у Донецькій області українським захисникам вдалося збито російський штурмовий літак Су-25.

Про це повідомляє 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка Збройних сил України у соцмережі Facebook. Зокрема, зенітники 110-ї бригади збили російський літак і продовжили літакопад повітряних суден держави-агресора.

"Сьогодні вразили черговий СУ-25. Окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в нашому небі. Будуть падати й далі", - йдеться у повідомленні.

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Важливі новини про втрати ворога на 11 травня 2024 року

Як повідомляв УНІАН, у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ йшлося про те, що усього з часу початку повномасштабного вторгнення Росії українським захисникам вдалося знищити 349 літаків та 325 гелікоптерів.

4 травня 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військовослужбовці знищили ще один літак російських окупаційних військ, йдеться про Су-25. Тоді Су-25 теж знищили захисники зі 110-ї окремої механізованої бригади.

В Україні сподіваються, що з появою багатоцільових винищувачів F-16 вдасться ефективніше і частіше збивати російські літаки на фронті.

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