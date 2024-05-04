Ворожий літак "приземлили" на Донеччині.

4 травня 2024 року українські військовослужбовці знищили ще один літак російських окупаційних військ. Йдеться про Су-25.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому звернення. Зазначається, що ворожий літак було збито на Донеччині. Су-25 знищили захисники зі 110-ї окремої механізованої бригади.

Президент додав, що роботи в захисників неба було багато протягом усієї доби. Тільки на ранок наші воїни збили вже 13 "шахедів". Водночас протягом дня російські терористи застосували 8 ракет різних типів і майже 70 керованих авіабомб проти наших прикордонних громад і позицій на фронті.

Відео дня

"Російське зло навіть напередодні Великодня не зменшує свого прагнення нести руїни. І лише від нас із вами – від усіх нас та від усіх, хто дійсно допомагає Україні, – залежить, де саме зупиняться ці руїни та коли програє окупант. Я хочу зараз подякувати кожному воїну в наших мобільних вогневих групах, у Повітряних силах, у розрахунках ППО інших видів та родів військ – усім, хто захищає і захищатиме українське небо від російського терору", – сказав він.

Глава держави наголосив, що цими днями варто бути максимально уважними.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, протягом понад двох років повномасштабної війни Росії проти України ворог втратив понад 650 одиниць авіації. З них 348 – саме літаки.

Противник зазнає втрат і в іншій техніці. Так, станом на ранок 4 травня українські військові знищили 9611 безпілотників, 7366 танків, 12148 одиниць артилерії та тисячі одиниць іншого озброєння.

Ворожі втрати в особовому складі становлять 473400 окупантів.

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