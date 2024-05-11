Також Сили оборони знищили багато військової техніки ворога.

За минулу добу українські військові ліквідували ще 1 320 російських загарбників. За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати противника орієнтовно склали 481 030 осіб.

Крім того, було знищено та уражену військову техніку ворога, а саме:

танків - (+15) од,

бойових броньованих машин - 14 353 (+40) од,

артилерійських систем - 12 442 (+55) од,

РСЗВ - 1 064 (+2) од,

засоби ППО - 796 (+1) од,

літаків - 349 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 9 868 (+42),

крилаті ракети - 2 193 (+1),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 16 755 (+64) од,

спеціальна техніка - 2 040 (+9).

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав УНІАН, 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони української армії на Харківщині. На Вовчанському напрямку противник здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб. Для посилення оборони на цій ділянці фронту було спрямовано резервні підрозділи.

Відео дня

Своєю чергою військовий експерт Михайло Самусь розповів, чи можуть росіяни влаштувати блокаду Харкова. За його словами, у Росії є проблеми, за яких їй буде важко цього досягнути.

"Якщо подивитись на карту та масштаби, то це сотні кілометрів. Проблема російської авіації в тому, що вона не може діяти вільно в нашому просторі. Вона може підходити, наприклад, 50 км до лінії фронту або кордону і запускати КАБи або ФАБи з модулями. І це тільки через те, що в нас немає достатньо авіації потужної, яка могла би своїми радарами і засобами відганяти їх далі ніж на 50 км. від кордону. Тобто, вони не можуть зайти в наш повітряний простір", - наголосив він.

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