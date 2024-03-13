Українська авіація вдарила по семи районах зосередження озброєння, військової техніки й живої сили загарбників, зазначив Генштаб ЗСУ.

Втрати Росії в Україні зросли - упродовж доби українські ракетники уразили один район зосередження ворожого особового складу.

Авіація Сил оборони вдарила по семи районах зосередження військової техніки, озброєння та живої сили супротивника, повідомив у середу, 13 березня, Генеральний штаб Збройних сил України у своєму вечірньому зведенні.

"Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну ракету Х-31", - зазначається у повідомленні.

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Які втрати Росії на 13 березня 2024 року - що треба знати

Супротивники намагаються атакувати українських воїнів на низці напрямків та отримують гідну відсіч. Вороги вже зазнали на нашій землі величезних втрат. Загальні втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення вже становлять приблизно 426 870 загарбників.

Нагадаємо, нещодавно у російському Міноборони стверджували, що загарбники нібито окупували селище Невельське (Донецька область). Пізніше у ЗСУ назвали заяву ворожого відомства фейком і додали, що населений пункт тримають під контролем захисники нашої держави.

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