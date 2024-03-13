Було знищено 5 танків, 20 ББМ та 32 артсистеми.

Збройні сили України минулої доби знешкодили ще 980 російських окупантів на фронті.

Як повідомляє Генштаб, загалом станом на сьогодні, 13 березня, втрати Росії на війні проти України становлять вже 426 870 осіб.

Крім того, було знищено багато ворожої техніки, зокрема:

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танків ‒ 6752 (+5);

бойових броньованих машин ‒ 12921 (+20);

артилерійських систем – 10554 (+32);

РСЗВ – 1017 (+1);

засоби ППО ‒ 715 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8205 (+22);

крилаті ракети ‒ 1919 (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн – 13932 (+62);

спеціальної техніки ‒ 1699 (+8).

Також російська армія втратила 347 літаків, 325 гелікоптерів, 26 кораблів та катерів, 1 підводний човен.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, на фронті між ЗСУ та російськими окупантами відбулося 91 бойове зіткнення. Росіяни намагаються прорватись на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На обох напрямках було по 26 штурмів за добу.

В ISW розповіли, що Російська Федерація боїться нових проривів свого кордону російськими добровольчими загонами напередодні президентських виборів. Країна-агресорка використовує призовників для захисту свого кордону з Україною, оскільки не хоче передислокувати війська з лінії фронту в інші райони.

Збройні сили України продовжують вести бойові дії проти окупантів у жорстких умовах снарядного голоду через брак допомоги від західних союзників. Командири розповіли виданню Spiegel, як їм доводиться економити боєприпаси і воювати далі.

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