Вороги розповсюдили фейкові відомості, зазначив український офіцер.

Триває повномасштабна війна в Україні проти РФ, і окупанти стверджують, що їм вдалося захопити селище Невельське (Донецька область), однак це неправда.

Супротивники розповсюдили фейкову інформацію, розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", офіцер Збройних сил України Дмитро Лиховій виданню Liga.net. Співбесідник підкреслив, що захисники України продовжують утримувати населений пункт.

Аналітики DeepState також повідомили, що Невельське супротивники не контролюють. "...Станом на кінець доби 12 березня населений пункт залишається під контролем Сил оборони... Однак, ситуація повільно погіршується. Ворог проводить штурмові дії південніше села...", - попередили експерти в Telegram.

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Нагадаємо, російське Міністерство оборони стверджувало, що окупаційним силам РФ нібито вдалося "взяти під контроль" Невельське.

Коли почалася війна в Україні, і що треба знати сьогодні

Російські окупанти здійснили повномасштабне вторгнення на українську землю рано вранці 24 лютого 2022 року. Супротивники захоплювали населені пункти й вбивали цивільних й отримали гідну відсіч. Українські воїни вже ліквідували колосальну кількість росіян - втрати ворога на 13 березня 2023 року становлять приблизно 426 870 загарбників.

Варто зазначити, що росіяни отримали певні "успіхи" в Донецькій області ціною величезних втрат. Супротивнику вдалося просунутися вперед на фоні того, що українським воїнам бракувало снарядів. Згодом наступ супротивника "захлинувся".

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