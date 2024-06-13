Росія зазнала серйозниз втрат в Україні / колаж УНІАН, фото "АТЕШ"

Триває війна в Україні, і Сили оборони нашої держави за минулу добу знешкодили до тисячі російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook. За його відомостями, загальні бойові втрати ворога на 13 червня 2024 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 522 тисячі 810 осіб, у тому числі 980 за минулу добу;
  • танків - 7928 (+17) одиниць;
  • бойових броньованих машин - 15208 (+21);
  • артилерійських систем - 13770 (+34);
  • реактивних систем залпового вогню - 1099;
  • засобів ППО - 846 (+2);
  • літаків - 359;
  • гелікоптерів - 326;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 11075 (+33);
  • крилатих ракет - 2285 (+5);
  • кораблів/катерів - 28;
  • підводних човнів - 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 18794 (+58).

Крім того, за добу уражено чотири одиниці спеціальної техніки супротивника.

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РФ зазнала серйозних втрат на нашій землі / інфографіка УНІАН

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Як повідомляв УНІАН, за даними моніторингового проекту DeepState, російські загарбники просунулися біля Виїмки, Новоолександрівки, Карлівки, в Новопокровському, Старомайорському, Красногорівці та Невельському на Донеччині. Також, ворог розвиває удари у Вовчанську та на Агрегатному заводі в місті. 

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