Триває війна в Україні, і Сили оборони нашої держави за минулу добу знешкодили до тисячі російських загарбників.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook. За його відомостями, загальні бойові втрати ворога на 13 червня 2024 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 522 тисячі 810 осіб, у тому числі 980 за минулу добу;
- танків - 7928 (+17) одиниць;
- бойових броньованих машин - 15208 (+21);
- артилерійських систем - 13770 (+34);
- реактивних систем залпового вогню - 1099;
- засобів ППО - 846 (+2);
- літаків - 359;
- гелікоптерів - 326;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 11075 (+33);
- крилатих ракет - 2285 (+5);
- кораблів/катерів - 28;
- підводних човнів - 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 18794 (+58).
Крім того, за добу уражено чотири одиниці спеціальної техніки супротивника.
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Як повідомляв УНІАН, за даними моніторингового проекту DeepState, російські загарбники просунулися біля Виїмки, Новоолександрівки, Карлівки, в Новопокровському, Старомайорському, Красногорівці та Невельському на Донеччині. Також, ворог розвиває удари у Вовчанську та на Агрегатному заводі в місті.