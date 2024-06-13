Окупанти просунулися на кількох ділянках фронту, - DeepState

Водночас ворог розвиває удари у Вовчанську та на Агрегатному заводі в місті.

Російські окупанти продовжують атакувати на кількох напрямках фронту. Ворог має просування.

Як повідомляє моніторинговий проект DeepState, загарбники просунулися поблизу низки населених пунктів Донбасу.

"Ворог просунувся біля Виїмки, Новоолександрівки, Карлівки, в Новопокровському, Старомайорському, Красногорівці та Невельському", - зазначають спостерігачі. Відео дня

Також уточнено лінію зіткнення східніше Вовчанська Харківської області та на Агрегатному заводі в місті. Росіяни продовжують розвивати удари на цих ділянках фронту.

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За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 19:00 12 червня від початку доби на фронті відбулося 89 бойових зіткнень із противником. Зазначалося, що найгарячіше було на Покровському напрямку.

Тим часом розвідка Британії повідомляє, що росіяни проникли на околиці Часового Яру Донецької області. Ворожі військові перебувають на східній стороні каналу, що проходить через місто і слугує перешкодою для їхнього подальшого просування.

"Імовірно, що російські сухопутні війська добилися обмеженого проникнення до східної околиці Часового Яру (міста, розташованого приблизно за 8 км на захід від Бахмуту на сході України). Вони також, імовірно, встановили контроль над Іванівським (над селом на південний схід від Часового Яру)", – йдеться у заяві розвідників.

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