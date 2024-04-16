Бійці ГУР ліквідували ворожий зенітно-ракетний комплекс.

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили радянський зенітно-ракетний комплекс "Стріла 10".

Про це повідомила прес-служба розвідки. "14 квітня 2024 року бійці підрозділу активних дій ГУР МО України на фронті виявили та завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Стріла 10", - заявили в ГУР.

Зазначається, що цього дня ворожі зенітники якраз святкували день військ протиповітряної оборони Росії, тож отримали належне "привітання". "Внаслідок атаки російська "Стріла" більше не стріляє - комплекс знешкоджено", - наголосили в ГУР.

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Важливі новини про втрати ворога на 16 квітня 2024 року - що повідмлялося

Як повідомляв УНІАН, бійці Національної гвардії України упродовж минулого тижня знищили 20 танків та 112 артилерійських систем російських окупантів.

Ворог посилив інтенсивність атак, особливо окупанти намагаються тиснути на Донеччині. Та наші воїни, зокрема бійці Національної гвардії України, ефективно стримують цю навалу та знищують усю ворожу техніку на підході до наших позицій. Протягом минулого тижня нацгвардійці знищили: 20 ворожих танків, 48 одиниць бронетехніки, 71 автівку окупантів, 10 складів з боєкомплектом, 5 засобів РЕБ, 99 бліндажів з окупантами всередині та 112 артилерійських систем Також наші воїни виявили та знищили 5 реактивних систем залпового вогню та 9 зенітно-ракетних комплексів ворога.

Варто зазначити, що втрати ворога за добу становлять приблизно 920 осіб. Тепер загальні ворожі втрати досягли позначки 455 340 супротивників.