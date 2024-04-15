За тиждень бійці НГУ уразили 20 ворожих танків, 48 одиниць бронетехніки, 71 автівку окупантів, 10 складів з боєкомплектом, 5 засобів РЕБ тощо.

Бійці Національної гвардії України упродовж минулого тижня знищили 20 танків та 112 артилерійських систем російських окупантів.

"Ворог посилив інтенсивність атак, особливо окупанти намагаються тиснути на Донеччині. Та наші воїни, зокрема бійці Національної гвардії України, ефективно стримують цю навалу та знищують усю ворожу техніку на підході до наших позицій", - повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.

Так, за словами Клименка, протягом минулого тижня нацгвардійці знищили: 20 ворожих танків, 48 одиниць бронетехніки, 71 автівку окупантів, 10 складів з боєкомплектом, 5 засобів РЕБ, 99 бліндажів з окупантами всередині та 112 артилерійських систем

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"Також наші воїни виявили та знищили 5 реактивних систем залпового вогню та 9 зенітно-ракетних комплексів ворога", - додав міністр.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше бійці Нацгвардії взяли у полон окупанта з російської бригади морської піхоти, який намагався штурмувати українські позиції на мопеді. Так, під час роботи одного з підрозділів аеророзвідки в районі Урожайного оператори БпЛА помітили російського військового, який наближався до українських позицій на мопеді, а потім намагався непомітно підійти ближче та провести розвідку. Проте бійці 21-ї бригади НГУ вже чекали на незваного гостя. У Нацгвардії поінформували, що полоненому 43 роки, він проходив службу за контрактом у рядах бригади морської піхоти ЗС РФ. З вересня 2023 року брав участь у бойових діях на Донеччині.

Збройні сили України минулої доби знешкодили на фронті ще 770 російських окупантів. Таким чином, станом на ранок 15 квітня Росія втратила у війні проти України 454 420 осіб.

Також Сили оборони за добу розтрощили багато техніки армії противника. Зокрема, шість танків ‒ 7180, 31 ББМ, 31 БпЛА, 41 артилерійську систему.

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