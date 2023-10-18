За добу наші воїни ліквідували сотні ворогів та, зокрема, шість гелікоптерів супротивника.

Втрати ворога на сьогодні, 18 жовтня, перетнули межу у 290 тисяч загарбників - упродовж минулої доби українські воїни ліквідували ще 620 росіян.

Також збільшилась за добу кількість ліквідованої техніки противника. Зокрема, вже підтверджено знищення ще одного літака ворога, і загалом від початку війни супротивник втратив їх 319, атакож 6 гелікоптерів - загалом 323 одинці, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.23 орієнтовно склали: особового складу близько 290050 (+620 за минулу добу) осіб", - йдеться у повідомленні.

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Кількість знищених танків за добу збільшилась до 4981 (+2) одиниці, бойових броньованих машин - до 9420 (+15) одиниць, артилерійських систем - до 6944 (+8) одиниць, БПЛА оперативно-тактичного рівня - до 5301 (+10) одиниці, автомобільної техніки та автоцистерн - до 9303 (+10) одиниць.

Як раніше повідомлялось, також завдяки Силам оборони ворог вже не має серед свого озброєння 814 РСЗВ, 547 засобів ППО, 20 кораблів /катерів, а також підводного човна.

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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу знищено численні важливі військові об’єкти окупантів. Зокрема, підрозділи ракетних військ уразили 5 пунктів управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника й три зенітно-ракетних комплекси. Також авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

У ніч проти 17 жовтня окупанти поскаржились на потужну атаку ЗСУ по аеродромах окупованих Бердянську та Луганську. Вони стверджували, що Україна скористалась ракетами ATACMS.

Вчора вдень Сили спеціальних операцій Збройних сил України розповіли, що провели операцію під назвою DRAGONFLY, під час якої знищили дев'ять вертольотів, спецтехніку, пускову установку ППО і склад боєприпасів ворога. У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський підтвердив перше використання далекобійних ракет ATACMS.

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