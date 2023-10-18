Авіація завдала також 15 ударів по місцях скупчення сил та засобів військ РФ.

За добу ЗСУ знищили численні важливі військові об’єкти окупантів, серед яких 5 пунктів управління, склад боєприпасів, ЗРК-комплекси.

"Підрозділи ракетних військ уразили 5 пунктів управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника", - інформує Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Також працювала авіація Сил оборони та завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

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При цьому протягом доби ворог завдав 3 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 6 "шахідів".

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Як повідомляв УНІАН, на початку цієї доби окупанти ударили ракетою по Запоріжжю. Внаслідок влучання ракети зруйновано житлову багатоповерхівку в центрі міста. На ранок відомо про двох загиблих людей та ще 4 постраждалих. Вважається, що під завалами можуть бути ще 3 мешканців багатоповерхівки. На місці продовжують працювати екстрені служби.

Протягом доби російські окупанти атакували на шести напрямках. На фронті відбулось 56 бойових зіткнень, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

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