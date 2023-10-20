Знищено також, зокрема, 55 танків і 120 бойових броньованих машин.

Втрати ворога на сьогодні, 20 жовтня, серйозно зросли. Українські воїни за добу ліквідували рекордну кількість російських загарбників - 1 тис. 380 осіб.

Тепер загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого 2022 року до 20 жовтня 2023 року орієнтовно склали приблизно 292 тис. 060 осіб, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Крім того, ліквідовано ще 55 танків, 120 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем та чотири реактивних системи залпового вогню.

Відео дня

Також знищено одну ворожу крилату ракету, вісім дронів оперативно-тактичного рівня й 33 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Триває повномасштабна війна в Україні - ось що треба знати

Вранці 20 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що росіяни на кількох напрямках атакували українських воїнів, відбулося 90 бойових зіткнень.

Зокрема, на Авдіївському напрямку супротивник знову почав наступати й не полишає спроб оточити місто Авдіївка. Наші захисники стійко тримають оборону і завдають окупантам серйозних втрат. За відомостями Генштабу ЗСУ, за минулу добу біля Авдіївки супротивник втратив вбитими й пораненими майже 900 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: