Зокрема українські захисники стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат.

Сили оборони України за минулу добу вбили та поранили майже 900 російських загарбників біля Авдіївки.

"Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень", - йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, в зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, а також 12 атак біля Надії Луганської області.

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Також, на Лиманському напрямку Сили оборони не допустили втрат позицій в районі Макіївки Луганської області.

Водночас на Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. В свою чергу Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

При цьому, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. Так, минулої доби втрати ворога склали: вбитими та пораненими майже 900 окупантів, знищено та пошкоджено майже 50 танків та понад 100 одиниць броньованої техніки противника. Також, безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Степового та Сєверного Донецької області.

Крім того, на Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар’їнки Донецької області. У цій місцевості Силами оборони відбито 16 атак противника.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники не допустили втрат позицій в районі Вербового Запорізької області.

До того ж, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону українських військових та оточити Авдіївку. Для досягнення цієї мети загарбники активно застосовують штурмові підрозділи та кидають велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію.

Як відомо, у жовтні був наймасштабніший наступ на Авдіївку за всі часи цієї війни, починаючи з 2014 року, але це ще не кінець "історії", яку армія РФ почала 10 жовтня. Росіяни три ночі поспіль переміщували свою техніку. Найближчими днями Авдіївку може спіткати загострення боїв.

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