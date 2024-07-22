РФ втратила ще чотири засоби протиповітряної оборони, поділився Генштаб ЗСУ.

Втрати Росії у війні проти України за минулу добу склали 1050 осіб, а з початку повномасштабного вторгнення - близько 567760 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Зазначається, що також знищено багато ворожої техніки, у тому числі 15980 бойових броньованих машин (+17 за добу).

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артилерійських систем - 15637 (+51 одиниця за минулу добу);

засоби ППО - 900 (+4);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12475 (+73);

танків - 8284 (+18);

автомобільної техніки та автоцистерн - 21138 (+102);

спеціальної техніки - 2637 (+21).

Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти втратили в Україні 362 літаки, 326 гелікоптерів, 28 кораблів /катерів, один підводний човен. Також збито 2401 російську крилату ракету.

Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 21 липня 2024 року становили приблизно 566710 окупантів.

Продовжується війна в Україні - що треба знати

Як писав УНІАН, аналітики DeepState повідомили про просування російських загарбницьких військ. Зазначається, що росіянам вдалося просунутися в населених пунктах Нью-Йорк та Залізне (Бахмутський район Донецької області).

Також аналітики повідомляють про просування армії РФ біля Пантелеймонівки та Калинівки. На даний час у Генеральному штабі ЗСУ цю інформацію не підтверджували.

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