Втрати Росії у війні проти України за минулу добу склали 1050 осіб, а з початку повномасштабного вторгнення - близько 567760 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Зазначається, що також знищено багато ворожої техніки, у тому числі 15980 бойових броньованих машин (+17 за добу).
Ліквідовано також:
- артилерійських систем - 15637 (+51 одиниця за минулу добу);
- засоби ППО - 900 (+4);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12475 (+73);
- танків - 8284 (+18);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 21138 (+102);
- спеціальної техніки - 2637 (+21).
Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти втратили в Україні 362 літаки, 326 гелікоптерів, 28 кораблів /катерів, один підводний човен. Також збито 2401 російську крилату ракету.
Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 21 липня 2024 року становили приблизно 566710 окупантів.
Продовжується війна в Україні - що треба знати
Як писав УНІАН, аналітики DeepState повідомили про просування російських загарбницьких військ. Зазначається, що росіянам вдалося просунутися в населених пунктах Нью-Йорк та Залізне (Бахмутський район Донецької області).
Також аналітики повідомляють про просування армії РФ біля Пантелеймонівки та Калинівки. На даний час у Генеральному штабі ЗСУ цю інформацію не підтверджували.