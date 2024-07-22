Генштаб ЗСУ не коментував цю заяву.

Аналітики DeepState оновили мапу бойових зіткнень, повідомивши про просування російських загарбницьких військ.

Окупанти не полишають спроб захопити українські території. У Telegram-каналі проекту зазначається, що росіянам вдалося просунутися в населених пунктах Нью-Йорк та Залізне (Бахмутський район Донецької області).

Також аналітики повідомляють про просування армії РФ біля Пантелеймонівки та Калинівки. У Генеральному штабі цю інформацію не підтверджували.

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Ситуація на фронті

Згідно з останнім зведенням Генштабу Збройних сил України, за добу на фронті сталося 77 бойових зіткнень з російською армією. Найбільшу активність окупанти проявляють на Покровському, Харківському та Куп’янському напрямках.

На Лиманському напрямку росіяни здійснили шість атак в районах Макіївки та Тернів, на Сіверському - п’ять разів намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку сталося п’ять бойових зіткнень, ще п'ять - поблизу Північного, Торецька та Залізного на Торецькому. Три атаки українські захисники відбили, тривають бої у двох локаціях.

На Курахівському напрямку ЗСУ відбили п’ять атак, найбільшу активними окупанти були в районі Красногорівки та Парасковіївки. Також загарбники тричі здійснювали штурми поблизу Роботиного та Новоданилівки на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку вони не полишають спроб вибити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Один невдалий штурм відбили.

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