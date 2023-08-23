Знищено 11 ворожих танків, 12 броньовиків, 23 артсистеми та 12 безпілотників.

Впродовж минулої доби українські захисники та захисниці знешкодили ще майже 500 російських військових та знищили десятки одиниць озброєння та техніки ворога.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 258 820 своїх військових, 480 з яких українські війська ліквідували минулої доби.

Також за добу знищено 11 ворожих танків (4 373 загалом), 12 бойових броньованих машин (8 488), 23 артилерійські системи (5 318), одну реактивну систему залпового вогню (722), 12 безпілотників оперативно-тактичного рівня (4 324), 23 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (7 745) та три одиниці спецтехніки (800).

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Не змінилася за добу кількість втрачених росіянами засобів протиповітряної оборони - 491, літаків - 315, гелікоптерів - 316, крилатих ракет - 1 406, а також кораблів та катерів - 18.

Удари по окупантах - останні новини

За даними Генштабу, за минулу добу українська авіація завдала 11 ударів по районам зосередження особового складу росіян, а також два удари - по зенітно-ракетним комплексам ворога.

Крім того, ракетні війська і артилерія минулої доби вдарили по трьох районах скупчення російських військових, озброєння та техніки, двом складам боєприпасів, пункту управління, засобу артилерії на вогневій позиції та важкій вогнеметній системі ТОС-1А росіян.

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