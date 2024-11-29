Також знищено 8 ворожих танків, 33 ББМ та 34 артсистеми.

Загальні бойові втрати Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок серед особового складу орієнтовно склали 738 тисяч 660 осіб.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, упродовж минулої доби наші захисники знищили 2 тис. 30 російських окупантів.

Також знищено чимало ворожої техніки противника. Зокрема, вже ліквідовано 9 тис. 458 танків (+8 одиниць за добу) і 19 тис. 339 (+33) бойових броньованих машин.

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РФ також втратила:

артилерійських систем – 20 тис. 886 (+34);

РСЗВ – 1 тис. 255 (+0);

засобів ППО – 1 тис. 6 (+1);

літаків – 369 (+0);

гелікоптерів – 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 тис. 750 (+89);

крилатих ракет – 2 тис. 851 (+86);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0).

За відомостями Генштабу ЗСУ, Росія також втратила:

автомобільної техніки та автоцистерн – 30 тис. 272 (+86) та 3 тис. 700 одиниць спеціальної техніки (+3).

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 29 листопада противник атакував Україну 132 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ). До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 88 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. 41 БПЛА - локаційно втрачено, імовірно, через активну протидію РЕБ Сил оборони, один безпілотник повернувся в Росію", – йдеться у повідомленні.

Крім того, в ПС ЗСУ поінформували, що внаслідок російської атаки у кількох областях України пошкоджено інфраструктуру, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки, потерпілим надається допомога.

У центрі уваги війна в Україні - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, ворог продовжує тиснути на позиції українських захисників.

За даними DeepState, росіяни мають певне просування. Зокрема, ворог просунувся в Кураховому Покровського району Донецької області. Ворог просунувся біля Великої Новосілки, Розливу, Зорі, Жовтого, Пушкіного, в Берестках та Кураховому.

28 листопада на передовій відбулося 188 бойових зіткнень із противником. Ворог концентрує основні наступальні зусилля на Покровському та Курахівському напрямках. Ситуація там залишається напруженою.

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