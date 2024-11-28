Російсько-українська війна триває й протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 1220 ворожих окупантів, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загалом з початку повномасштабної війни росіяни втратили в Україні 736 630 своїх військовослужбовців. Крім того, Сили оборони збільшили кількість втраченої росіянами техніки в Україні, зокрема:
- танків ‒ 9450 (+1);
- бойових броньованих машин ‒ 19306 (+2);
- артилерійських систем – 20852 (+22);
- РСЗВ – 1256 (+0);
- засоби ППО ‒ 1005 (+0);
- літаків – 369 (+0);
- гелікоптерів – 329 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19661 (+45);
- крилаті ракети ‒ 2765 (+0);
- кораблі /катери ‒ 28 (+0);
- підводні човни - 1 (+0).
Крім того, наші захисники знищили 30186 (+60) автомобільної техніки та автоцистерн ворога та 3697 (+10) одиниць спеціальної техніки окупантів.
Російсько-українська війна: інші важливі новини
Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Через атаку в Україні ввели екстренні відключення світла. Масштаби та наслідки уточнять вже після закінчення російської атаки.
Водночас українські БПЛА атакували ряд областей на території Росії. Вибухи вночі лунали в Ростовській області та у Краснодарському краю, повідомляють місцеві чиновники.