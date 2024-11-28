ЗСУ мали гарне полювання на фронті / фото 24 ОМБр ім. короля Данила

Російсько-українська війна триває й протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 1220 ворожих окупантів, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загалом з початку повномасштабної війни росіяни втратили в Україні 736 630 своїх військовослужбовців. Крім того, Сили оборони збільшили кількість втраченої росіянами техніки в Україні, зокрема: 

  • танків ‒ 9450 (+1);
  • бойових броньованих машин ‒ 19306 (+2);
  • артилерійських систем – 20852 (+22);
  • РСЗВ – 1256 (+0);
  • засоби ППО ‒ 1005 (+0);
  • літаків – 369 (+0);
  • гелікоптерів – 329 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19661 (+45);
  • крилаті ракети ‒ 2765 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0);
  • підводні човни - 1 (+0).

Крім того, наші захисники знищили 30186 (+60) автомобільної техніки та автоцистерн ворога та 3697 (+10) одиниць спеціальної техніки окупантів.

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Російсько-українська війна: інші важливі новини

Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Через атаку в Україні ввели екстренні відключення світла. Масштаби та наслідки уточнять вже після закінчення російської атаки.

Водночас українські БПЛА атакували ряд областей на території Росії. Вибухи вночі лунали в Ростовській області та у Краснодарському краю, повідомляють місцеві чиновники.

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