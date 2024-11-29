Також ворог просунувся в Берестках на Донеччині.

Завершився 1009-й день повномасштабної війни РФ проти України. Ворог продовжує тиснути на позиції українських захисників.

Як повідомляє DeepState, росіяни мають певне просування. Зокрема, ворог просунувся в Кураховому Покровського району Донецької області.

"Ворог просунувся біля Великої Новосілки, Розливу, Зорі, Жовтого, Пушкіного, в Берестках та Кураховому", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Карта бойових дій зараз виглядає так:

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби, 28 листопада, станом на 22:00 на передовій відбулося 188 бойових зіткнень із противником. Ворог концентрує основні наступальні зусилля на Покровському та Курахівському напрямках. Ситуація там залишається напруженою.

Окрім того, окупанти минулої доби активно атакували на Куп’янському напрямку – там було зафіксовано 24 атаки.

Тим часом на Придніпровському напрямку (Херсонщина) російська армія намагається закріпитися на островах на Дніпрі, які перебувають під вогневим контролем Збройних сил України. Наразі всі спроби противника висадитися на острови, здійснити форсування будь-якої протоки зазнають невдачі.

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