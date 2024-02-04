Ворог хоче спровокувати так звану "помсту" за удар по аеродром "Бельбек", вважає очільниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня.

Аеродром "Бельбек" у Криму було атаковано, але внаслідок цієї атаки, за відомостями джерел української сторони, не ліквідований російський генерал Олександр Татаренко.

Такою інформацією в ефірі телемарафону поділилася керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, відомості про нібито "знищення" генерала - ворожий інформаційний "вкид". "...Саме вони вкидали інформацію про знищення генерал-лейтенанта, але наші джерела це не підтверджують", - сказала очільниця Об'єднаного координаційного прес-центру.

Гуменюк додала, що супротивник таким чином намагається спровокувати так звану "помсту". "Знов таки, виправдовуючи свої терористичні дії, тому що мститися нам немає за що, вони просто ведуть проти нас терористичну війну", - підкреслила вона.

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У поки ще підконтрольному росіянам Криму 31 січня в районі військового аеродрому "Бельбек" пролунали низка вибухів. Російське Міноборони стверджувало, що нібито було збито 20 "українських" ракет. Українська сторона повідомила, що унаслідок удару по Криму є успіхи.

Пізніше у мережі з'явилася інформація, що в результаті атаки знищені 10 загарбників, зокрема, командир ворожої авіаційної ескадрильї Олександра Татаренка. Згодом спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що, можливо, були уражені щонайменше три літаки супротивника.

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