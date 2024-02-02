Відомості щодо ліквідованого особового складу ворога з’ясовуються, зазначив спікер Повітряних сил Збройних сил України.

У Повітряних силах ЗСУ прокоментували результати атаки на військовий аеродром окупантів у Бельбеку (тимчасово окупований Крим), повідомивши про можливе ураження щонайменше трьох літаків росіян.

Важливу інформацію розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, якого в ефірі телемарафону "Єдині новини" спитали про те, чи відомо вже про втрати росіян унаслідок цієї атаки. Він зазначив, що це питання більше до української розвідки і що найкраще підтвердження - це супутникові знімки.

"Але ще найкраще підтвердження - це некрологи в російських пабліках. Це те, що вони самі визнають і публікують інформацію про ураження. Щонайменше там було три літаки, потім особовий склад був ще знищений. Ну, і це є найкраще підтвердження того, що таки "нє всє целі сбіти", і що ракети досягли своїх цілей, про що зрештою і казав командувач Повітряних сил ЗСУ (Микола Олещук, - Ред.), який подякував за успішну роботу і знищення окупантів в Криму на різних майданчиках, зокрема, й аеродромі Бельбек", - додав Ігнат.

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Атака на аеродром Бельбек - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 31 січня у тимчасово окупованому Криму відбулася серія вибухів, в тому числі у районі військового аеродрому Бельбек. Міноборони РФ заявило про збиття 20 "українських" ракет. У Військово-морських силах сказали, що є успішні результати удару, однак деталі не розкрили.

Згодом у мережі повідомили, що під час удару по військовому аеродрому Бельбек ліквідовано 10 російських військовослужбовців, у тому числі командира авіаційної ескадрильї генерал-лейтенанта Олександра Татаренка. Повідомляється також, що дві ракети вразили командний пункт 38-го винищувального авіаційного полку, ще одна ракета атакувала пункт зв'язку аеродрому.

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