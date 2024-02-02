Ліквідовано командира авіаційної ескадрильї генерал-лейтенанта Олександра Татаренка.

Під час удару по військовому аеродрому "Бельбек" в окупованому Севиастополі ліквідовано російського генерала, повідомляє тг-канал "Кримський вітер" з посиланням на російські пабліки.

Російські інформаційні джерела повідомляють, що в результаті удару ліквідовано 10 російських військовослужбовців, у тому числі командир авіаційної ескадрильї генерал-лейтенант Олександр Татаренко.

Повідомляється також, що дві ракети вразили командний пункт 38-го винищувального авіаційного полку, ще одна ракета атакувала пункт зв'язку аеродрому.

Відео дня

Також наголошується, що ЗСУ запустили крилаті ракети по несподіваних для росіян маршрутах: більшість з них пройшли над водною поверхнею Чорного моря.

Атака на аеродром "Бельбек" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 31 січня в районі аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Міноборони РФ заявило про збиття 20" українських " ракет.

У Військово-морських силах сказали, що є успішні результати удару, однак деталі не розкрили. За даними російських ЗМІ, удар прийшовся по пункту зв'язку військової частини 80159.

Вас також можуть зацікавити новини: