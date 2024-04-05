Росіяни втратили ще понад 70 бойових броньованих машин.

Втрати Росії в Україні упродовж доби зросли на 860 загарбників та наблизилися до нової психологічної позначки - 446 тисяч осіб.

Загальні втрати супротивника на п'ятницю, 5 квітня, становлять 445 900 супротивників, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook. За даними Генштабу, також знищено 73 бойові броньовані машини окупантів.

Ще "мінусовано" 15 ворожих танків, 50 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 30 дронів оперативно-тактичного рівня, чотири одиниці спецтехніки та 61 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

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Супротивники вже тривалий час намагаються рухатися вперед на низці напрямків в Україні та отримують гідну відсіч. Втрати ворога на 4 квітня 2024 року становили приблизно 445 040 загарбників.

Військовий експерт Сергій Грабський говорив, що супротивники мають стратегічні плани на захоплення Харкова. Аналітик підкресли, що для атаки на цей обласний центр супротивник має зібрати достатньо сил та засобів, і наразі така підготовка не ведеться.

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