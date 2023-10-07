Ворог втратив понад 20 танків та 20 бойових броньованих машин.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив інформацію про загальні бойові втрати російських окупантів. Як йдеться в ранковому зведенні, минулої доби українські захисники ліквідували близько 610 російських окупантів. Загальна кількість ліквідованих російських загарбників з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну сягнула близько 281 700.

Також у війні проти Україні ворог втратив: 4800 танків (23 за добу), 9102 бойових броньованих машин (20 за добу), 6688 артилерійських систем (22 за добу), 808 РСЗВ (2 за добу), 541 засіб ППО (1 за добу), 5185 БПЛА оперативно-тактичного рівня (27 за добу), 9073 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (58 за добу), 956 одиниць спеціальної техніки (5 за добу), 315 літаків, 316 гелікоптерів, 1530 крилатих ракет, 20 кораблів за катерів, 1 підводний човен.

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