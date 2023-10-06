Окупанти продовжують терор мирного населення – у Силах оборони розповіли про наслідки обстрілів.

На одному із напрямків підрозділи ЗСУ знищили "око" противника – спостережний комплекс "Муром" та іншу ворожу техніку.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня, за минулу добу ліквідовано 30 окупантів. Також знищено БТР-82А, дві гармати, 9 одиниць автобронетехніки, чотири ударні безпілотні літальні апарати типу "Ланцет" і три човни окупантів.

Також знищено ще один комплекс відеоспостереження "Муром-М" загарбників. Такі комплекси українці називають "оком Мордору", тому що їхнє оптичне обладнання дозволяє ворогу цілодобово відстежувати пересування людей та переміщення техніки українських захисників за багато кілометрів.

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У прес-службі наголошують, що окупанти продовжують терор мирного населення, скидаючи осколкові боєприпаси з дронів. Зокрема, протягом минулої доби вони скинули п’ять таких боєприпасів по населених пунктах Миколаївка та Одрадокам’янка, внаслідок чого пошкоджено приватний автомобіль.

Також противник завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши 22 керовані авіабомби по населених пунктах Бериславського району Херсонської області.

"Внаслідок ударів по Бериславу поранено три цивільні особи, зруйновано та пошкоджено три багатоповерхівки, корпуси Бериславської лікарні, станції швидкої медичної допомоги, котельні, дві карети швидкої медичної допомоги та приватний автомобіль", - розповіли військові.

Зазначається, що протягом доби ворог здійснив 60 артилерійських обстрілів з використанням близько 290 снарядів, у тому числі - 9 обстрілів населених пунктів - Очакова, Херсона, Білозерки тощо. Внаслідок цих обстрілів загинуло дві цивільні особи, одну людину поранено, пошкоджено 11 будинків, медичний заклад та газогін.

Окрім того, стало відомо, що зараз корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 10 кораблів: із них 8 - в Чорному морі та 2 - в Азовському. На бойовому чергуванні надводний ракетоносій, спорядження якого може становити 8 ракет типу "Калібр".

Війна в Україні - втрати росіян

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони рознесли штаб окупантів на території РФ. За даними блогера Анатолія Штефана ("Штірліца"), який є офіцером ЗСУ, штаб відпрацювала артилерія ЗСУ на Сумському напрямку. Це "зосередження" загарбників виявили під час аеророзвідки у населеному пункті Гоголевка.

Також на Таврійському напрямку ЗСУ знищили високовартісну російську станцію РЕБ Р-330Ж "Житель". Ще противник залишився без важкої вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок", а загалом на цьому напрямку за добу знищено понад чотири десятки одиниць російської військової техніки.

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