Авіація нашої держави упродовж доби понад 10 разів била по супротивнику, зазначив Генштаб ЗСУ.

Протягом доби українські військові уразили, зокрема, два ворожі пункти управління, радіолокаційну станцію та артилерійський підрозділ.

Українська авіація впродовж доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу супротивника, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України, опублікованому у четвер, 29 червня.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, радіолокаційну станцію та артилерійський підрозділ на вогневій позиції", - додали у Генштабі.

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За його даними, за добу росіяни завдали по Україні 23 авіаційних ударів та здійснили близько 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Як повідомляв УНІАН, українські військові продовжують контрнаступальні дії та завдають ворогу значних втрат.

Так, за минулу добу було ліквідовано близько 680 російських військових, та знищено десятки одиниць ворожої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 227 тис. 780 своїх військових.

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