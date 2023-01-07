Авіація Сил оборони протягом доби завдала ударів по 21 району зосередження окупантів.

Українські ракетники і артилеристи 7 січня уразили чотири райони зосередження живої сили і два склади боєприпасів російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про події 318-ї доби повномасштабного вторгнення. Окрім цього, наша авіація завдала низку ударів по районах зосередження загарбників.

"Авіація Сил оборони України протягом доби завдала ударів по 21 району зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, за даними Генштабу, російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках. Також зазначається, що росіяни сьогодні завдали одного авіаудару та здійснили сім обстрілів із РСЗВ.

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Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Володимир Путін після розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом оголосив про одностороннє припинення вогню на Різдво 7 січня. У Пентагоні заяву Путіна назвали "пропагандистським трюком", а також констатували порушення Росією взятого на себе ж так званого "різдвяного перемир'я" відразу після того, як воно нібито мало початися.

Тим часом у Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом 6 січня українські військові ліквідували ще майже 500 російських окупантів. Загальні бойові втрати росіян серед особового складу з 24 лютого по 7 січня орієнтовно склали близько 110 тис. 740 осіб.

Також стало відомо, що 4 січня в Запорізькій області Сили спеціальних операцій разом з артилеристами ЗСУ успішно провели операцію з "демілітаризації" російських окупантів. За попередніми даними української розвідки, знищено близько 150 військових РФ, зокрема 10 офіцерів.

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