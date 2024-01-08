Загалом російські загарбники втратили 365 170 осіб.

За минулу добу, 7 січня, підрозділи ЗСУ ліквідували на фронті ще 440 російських військових.

Як повідомляє Генштаб, станом на ранок, втрати РФ у війні проти України зросли до 365 170 осіб. Зокрема, за останню добу ліквідовано 440 російських військових.

Окрім того, знищено танків 6031 (+9), бойових броньованих машин ‒ 11194 (+14),

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артилерійських систем – 8666 (+13), РСЗВ – 953 (+2), засобів ППО ‒ 638 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6822 (+11), автомобільної техніки та автоцистерн -11542 (+19), спеціальної техніки ‒ 1328 (+1), крилатих ракет ‒ 1787 (+1).

Водночас не зсмінилась кількість знищених кораблів та катерів (23), літаків (329), гелікоптерів – (324), підводних човнів (1).

У повідомленні йдеться, що втрати противника наразі уточнюються.

Ситуація на фронті

7 січня на фронті між українськими захисниками та окупаційними військами сталося 35 бойових зіткнень. За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки окупантів в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку, східніше Тернів Донецької області, відбито чотири атаки російської армії, на Бахмутському напрямку відбили три атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки на Донеччині.

Водночас на Авдіївському напрямку ЗСУ не дають окупантам оточити Авдіївку - відбито шість атак загарбників поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 – поблизу Первомайського та Невельського.

Тривають бої на Мар’їнському напрямку - в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донеччини відбили три атаки, на Запорізькому напрямку ворог здійснив безуспішну атаку західніше Вербового.

На Херсонщині ЗСУ продовжують розширення плацдарму, але, незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити підрозділи українських захисників із займаних позицій.

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