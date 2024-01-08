Загарбники здійснювали штурми на семи напрямках фронту

Протягом минулої доби, 7 січня, на фронті між ЗСУ та окупаційними військами відбулося 35 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки окупантів в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

"На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки окупантів східніше Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області", - зазначили у відомстві.

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Тим часом на Авдіївському напрямку Збройні сили України не дають ворогу оточити Авдіївку. Вони відбили шість атак загарбників поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

Також продовжуються бої на Мар’їнському напрямку - в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області відбили 3 атаки. На Запорізькому напрямку ворог здійснив безуспішну атаку західніше Вербового.

"На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії на позиції Сил оборони. Водночас, наші захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - додали у Генштабі.

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Дещо раніше у ЗСУ повідомляли, що в районі Авдіївки ворог зазнає колосальних втрат - у посадках зараз іржавіють сотні одиниць підбитої бронетехніки супротивника.

Водночас на Бахмутському напрямку активізувалась російська артилерія та авіація, якою ворог наносить масовані удари по містах.

На Херсонщині Збройні сили України знищили два спостережних комплекси "Муром-М", які ще називають "оком Мордору", та всепогодну радіолокаційну станцію "Каста".

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