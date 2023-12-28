Також аналітики озвучили прогноз, що буде, якщо Захід не дасть зброї Україні.

Російські окупанти просунулися в західну частину Запорізької області і відбили позиції, які ЗСУ зайняли під час контрнаступу влітку.

Як йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW), ймовірно, це сталося після того, як ЗСУ відійшли на зиму на більш захищені позиції біля Роботиного.

Кадри з геоприв'язкою показують, що окупанти просунулися на захід від Вербового (9 км на схід від Роботиного). За оцінкою ISW, взяття Україною цих позицій у серпні цього року було тактично значущим, оскільки могло дозволити ЗСУ почати діяти повз найщільніших російських мінних полів та інших російських оборонних бар'єрів. При цьому аналітики не вважають, що перехід цих позицій до окупантів особливо важливий і значущий в даний час.

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"Недавні наступи РФ на заході Запорізької області, тим не менш, підтверджують оцінку ISW про те, що поточна позиційна війна в Україні не є тупиковою ситуацією, оскільки баланс може бути порушений в будь-якому напрямку рішеннями, прийнятими на Заході або в РФ, і обмежені російські досягнення можуть стати значними, особливо якщо Захід припинить військову допомогу Україні", - констатували аналітики.

Війна в Україні: новини

За добу 27 грудня сталося 56 бойових зіткнень на фронті. За даними Генштабу, зокрема, наші військові вчора відбили 15 атак на схід від Новобахмутівки, Авдіївки та 17 атак біля Північного, Первомайського та Невельського.

Крім того, ЗСУ ліквідували на фронті ще понад 900 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 356 тис .670 (+920 за добу) осіб.

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