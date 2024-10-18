Лише протягом минулої доби Сили оборони знищили 13 танків та 51 ББМ ворога.

Російсько-українська війна триває й протягом минулої доби Сили оборони ліквідували близько 1530 російських окупантів.

Загалом же, за даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії з початку повномасштабної війни складають вже 675 800 осіб. Крім того, українські захисники спалили десятки одиниць ворожої техніки, зокрема:

танків ‒ 9027 (+13);

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бойових броньованих машин ‒ 18053 (+51);

артилерійських систем – 19533 (+23);

РСЗВ – 1232 (+0);

засоби ППО ‒ 978 (+0);

літаків – 369(+0);

гелікоптерів – 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17152 (+48);

крилаті ракети ‒ 2620 (+0);

кораблі /катери ‒ 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0).

Також з початку повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 26908 (+93) одиниці автомобільної техніки та автоцистерн ворога, та 3448 (+2) одиниць спеціальної техніки загарбників.

Російсько-українська війна: інші важливі новини

Раніше УНІАН писав, що, за даними аналітиків DeepState, російські окупанти продовжують просуватися на кількох напрямках в Донецькій області. Зокрема, загарбників було помічено в Максимільянівці, яка знаходиться за 10 кілометрів від Курахово. Також, окупанти просунулися в районі Часового Яру.

За їхньою інформацією, в напрямку Курахове Росія використовує не лише піхотні сили, а й велику кількість броньованої техніки. Попри систематичне знищення ворога, через перевагу в піхоті, техніці та артилерії, РФ там вдається просуватися.

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