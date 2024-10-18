Російсько-українська війна триває й протягом минулої доби Сили оборони ліквідували близько 1530 російських окупантів.
Загалом же, за даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії з початку повномасштабної війни складають вже 675 800 осіб. Крім того, українські захисники спалили десятки одиниць ворожої техніки, зокрема:
танків ‒ 9027 (+13);
бойових броньованих машин ‒ 18053 (+51);
артилерійських систем – 19533 (+23);
РСЗВ – 1232 (+0);
засоби ППО ‒ 978 (+0);
літаків – 369(+0);
гелікоптерів – 329 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17152 (+48);
крилаті ракети ‒ 2620 (+0);
кораблі /катери ‒ 28 (+0);
підводні човни – 1 (+0).
Також з початку повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 26908 (+93) одиниці автомобільної техніки та автоцистерн ворога, та 3448 (+2) одиниць спеціальної техніки загарбників.
Російсько-українська війна: інші важливі новини
Раніше УНІАН писав, що, за даними аналітиків DeepState, російські окупанти продовжують просуватися на кількох напрямках в Донецькій області. Зокрема, загарбників було помічено в Максимільянівці, яка знаходиться за 10 кілометрів від Курахово. Також, окупанти просунулися в районі Часового Яру.
За їхньою інформацією, в напрямку Курахове Росія використовує не лише піхотні сили, а й велику кількість броньованої техніки. Попри систематичне знищення ворога, через перевагу в піхоті, техніці та артилерії, РФ там вдається просуватися.