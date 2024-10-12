На цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб російської армії.

Сьогодні вночі українські Сили оборони завдали удару по складу паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що на території об’єкта фіксується пожежа. Результати ураження уточнюються.

"На цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб російської армії", - повідомляють у Генштабі.

Відео дня

Удару завдано силами та засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Також у Генштабі повідомляють, що раніше ця нафтобаза вже зазнавала ураження українською зброєю.

Раніше у соцмережах місцеві жителі повідомляли, що у Ровеньках горить нафтобаза після атаки БПЛА. Згодом супутникові знімкки підтвердили пожежу у районі нафтобази в окупованих Ровеньках.

Удари ЗСУ по російських складах і нафтобазах

Кілька днів тому ЗСУ завдали удару по морському нафтовому терміналу противника в тимчасово окупованій Феодосії, масштабну пожежу, її до цього часу не можуть загасити. Зазначається, що термінал є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів.

А 9 жовтня успішно вразили базу зберігання БПЛА "Шахед" біля населеного пункту Октябрський у Краснодарському краї Росії. За інформацією, там зберігалося близько 400 ударних дронів.

Вас також можуть зацікавити новини: