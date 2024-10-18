Загарбникам вдалося просунутися у бік міста Курахове, поділилися аналітики.

Російські окупанти просунулися у місті Часів Яр (Донецька область) та у бік міста Курахове.

Просування ворога, за відомостями аналітиків DeepState, зафіксовано в селі Максимільянівка, від якого до Курахового менш як 10 кілометрів.

"Ворог просунувся у Часовому Яру, Максимільянівці та біля Цукуриного", - йдеться у повідомленні.

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Журналісти зазначили, що селище Цукурине знаходиться біля міста Гірник та населених пунктів Курахівка й Олександропіль:

На карті DeepState видно, що на Курахівку, Олександропіль та Гірнику росіяни рухаються з кількох напрямків.

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Росіяни вже тривалий час намагаються рухатися вперед на Донбасі та ціною величезних втрат у живій силі й техніці змогли захопити низку населених пунктів. Загальні втрати ворога на 17 жовтня 2024 року колосальні - ліквідовано вже приблизно 674 тисяч 270 окупантів, а уражено, зокрема, 9 тис. 14 танків супротивника.

Аналітики DeepState повідомили, що росіяни активно продовжують штурмові дії в напрямку Курахового і 17 числа загарбники цілий день тиснули на Максимільянівку.

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