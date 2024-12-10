Ситуація у місті залишається динамічною.

Ситуація в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" залишається складною, окупанти намагаються тиснути на Торецькому напрямку.

Про це етері телемарафону розповіла речниця ОТУ Анастасія Бобовнікова. За її словами, у самому Торецьку точаться бої й наразі неможливо сказати, яка частина міста знаходиться під контролем РФ, а яка контролюється Силами оборони:

"Боротьба йде буквально за кожен під’їзд, за кожен поверх. Ми стримуємо ворога і навіть за якесь просування він платить величезну ціну своїм особовим складом. Буквально за день вони втрачають до 100 осіб. Уявіть, які "м’ясні" штурми відбуваються за день лише в цьому місті".

Навкола міста Часів Яр загарбники не проводять активних штурмів, але починають вести розвідку, яка фактично "проходить м’ясом". Йдеться про лобові атаки, які мають на меті виявити слабкі місця в українській обороні.

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"Це виглядає доволі жорстко, тому що вони просто біжать на наші позиції…Хто добіг, той вижив і потрапив у полон. Там росіяни діють без використання самокатів, але перелазять через канал "Сіверський Донець - Донбас". Намагаються таким чином просочуватися в саме місто Часів Яр", - підкреслила речниця.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, раніше у 49 штурмовому батальйоні "Карпатська Січ" повідомляли, що війська РФ щодня атакують українські позиції навколо Торецька.

Також досить напруженою залишається ситуація у Часовому Яру. У 24 окремій механізованій бригаді ім. Короля Данила кажуть, що окупанти обстрілюють місто та намагаються обійти ЗСУ, щоб зав’язати бої в тилу.

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