У місті все ще залишаються цивільні мешканці,

У Часовому Яру Донецької області наші захисники зачистили від окупантів один з кварталів, загалом ситуація в місті є непростою. Про це розповів в ефірі Суспільного Андрій Полухін, представник прес-служби 24 окремої механізованої бригади ім. Короля Данила ЗСУ.

"Ситуація залишається непростою. Противник намагається штурмувати позиції наших оборонців в районі міста Часів Яр, намагається їх і обходити. Противник використовує малі піхотні групи в якості ДРГ, котрі намагаються зав’язати бій в тилу, за спинами наших захисників. Ворог активно обстрілює з різних вогневих систем територію міста, також чинить ураження авіаційними бомбами", - зазначив Полухін.

За його словами, особливих змін в тактиці противника не спостерігається, оскільки бої тривають в межах міської смуги, де є асфальт.

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"Перепоною для ворога є зараз не погода, а робота наших дронщиків, наших БПЛА", - зауважив Полухін.

Він також сказав, що резервів, які росіяни накопичили тут раніше, поки що вистачає для їхньої діяльності. Полухін повідомив, що нашими оборонцями нещодавно проведено вдалу операцію: "Це зачистка одного з кварталів міста Часів Яр від ворожої піхотної групи, котрій вдалося проти через Канал і закріпитися в одній з руїн. Наші хлопці зайшли на територію і зачистили декілька будівель".

Полухін також розповів, що в місті все ще залишаються місцеві жителі.

"Якось кардинально вони не впливають, але розуміння, що вони можуть знаходитись в тих чи інших місцях, де потрібно проводити бойові дії, трохи сковує рухи наших військових. Але це не є глобальною перепоною для наших хлопців. Наші хлопці розуміють, розраховують і намагаються обходити ті чи інші місця, тобто особливо це не заважає бойовим діям і захисту міста Часів Яр", - прокоментував він.

Водночас сказав, що часом дуже важко зрозуміти чи це рухається якась група росіян чи цивільні місцеві, оскільки окупанти можуть перевдягатися. Хоча поки що таких випадків не спостерігали.

Часів Яр - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти не полишають спроб захопити Часів Яр на Донеччині. Битва за Часів Яр, що неподалік Бахмута, розпочалася між українськими та російськими військами у квітні 2024 року.

На початку грудня командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії Андрій Отченаш заявив, що атаки російських окупантів біля Часового Яру посилились, там зосереджено великі ворожі резерви.

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