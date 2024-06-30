У мережі пишуть про "приліт".

Увечері в неділю, 20 червня, в окупованому росіянами Криму чули вибухи.

Близько 20:12 загарбники тимчасово перекрили рух автотранспорту Кримським мостом, незабаром стало відомо, що в Севастополі оголосили повітряну тривогу. Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що з аеродрому Бельбек злетіли винищувачі.

За їхніми даними, вибухи чули в Керчі та Щолкіно, де від цього "тремтіли" будинки. Також у мережі пишуть про роботу протиповітряної оборони в районі Армянська і Феодосії. "У Щолкіно є приліт, а другу ракету збили, повідомляють підписники", - йдеться в повідомленні.

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