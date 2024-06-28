Вони розповіли про інші важливі цілі.

Сили оборони України знищили в окупованому Криму російський Центр космічного стеження та зв’язку. Він є важливою військовою складовою у системі супутникового зв'язку та навігації для загарбників.

Центр потрапив у список втрат російських військ за останній тиждень. Його опублікувано на офіційній сторінці Міністерства оборони у соціальній мережі Facebook. Також українські воїни знищили такі цілі:

зенітно-ракетний комплекс "Оса", призначений для прикриття сил і засобів військ у всіх видах бойових дій;

штурмовий літак Су-25;

два Гради БМ-21, які вважаються дуже потужною здобиччю, оскільки їх надзвичайно складно вполювати.

Також повідомляється про унікальний випадок збиття російського FPV-дрона з гармати Bushmaster БМП Bradley. "Це відбулося завдяки винахідливості та майстерності українських бійців", - додали у Міноборони.

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Втрати Росії у війні

За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку великої війни російська армія втратила близько 540 тисяч 490 окупантів, з них 1170 - лише за минулу добу.

Нагадаємо, ввечері 23 червня повідомлялося про вибухи та пожежу в районі Вітіно. Згодом стало відомо, що українська армія завдала ударів по російському Центру космічного зв’язку на півострові.

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