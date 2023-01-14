Жінка заявила, що раніше росіян у місті приймали добре, але ті відплатили ракетами.

Екстрені служби продовжують розбирати завали на місці жахливого "прильоту" у Дніпрі. Відомо про п'ятьох загиблих. Мати одного з них емоційно звернулася до окупантів.

Як повідомляє "11 канал", жінка втратила сина внаслідок ворожого удару. Українка у сльозах запитала росіян, за що вони вбили її дитину.

"За що ти його погубив? Ви сюди приїжджали до нас у місто. Ми вас приймали, як нормальних людей, як нормальних родичів. Що ви зробили з моїм сином? Негідники. Я вас проклинаю до сьомого покоління. Будьте ви, собаки, все життя прокляті всіма людьми, мною та всіма материнськими слізьми", - заявила жінка у сльозах.

Ракетний удар по Дніпру 14 січня: що відомо

Вдень в суботу, 14 січня, РФ завдала ракетного удару по Україні. У Дніпрі окупанти поцілили у багатоповерхівку. Внаслідок удару один з під’їздів був повністю зруйнований. Сповіщали, що під завалами можуть перебувати люди. Згодом в мережі почали з’являтися відео, на яких можна побачити, як люди, що опинилися під завалами, кричать.

На місці трагедії працюють рятувальники та міські служби. Міський голова Дніпра Борис Філатов зазначав, що роботи, ймовірно, триватимуть всю ніч.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук інформує, що врятовані вже 20 людей, зокрема, 3 дитини. Також, за його інформацією, знищено два (а не один, як інформували) під’їзди.

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