За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу, півострів мілітаризований дуже сильно.

На території тимчасово окупованого Криму нині перебувають до 230 військових об'єктів. Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, серед таких об'єктів - військові гарнізони, аеродроми, сховища боєприпасів, техніки, стаціонарні ЗРК.

"Крим мілітаризований дуже сильно", - підкреслив Чубаров. Відео дня

При цьому, відповідаючи на питання, чи є на півострові ядерна зброя, він зазначив, що на території Криму були збережені об'єкти, які будувалися для зберігання та обслуговування ядерної зброї - в тому числі й тієї, що використовується морськими військовими кораблями, зокрема, торпеди з ядерними боєприпасами.

"Проте, чи є там зараз ядерна зброя, мені здається, це досить проблематично влаштувати. Адже окупанти навіть перемістили кораблі ближче до берегів Росії, до Новоросійська. Так само через великі втрати перебазовують вглиб Росії також й літаки з аеродромів Криму", - резюмував Чубаров.

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Росія втрачає контроль над небом в Криму. Про це заявляє британська розвідка. За її даними, ЗСУ систематично вибивають ППО на півострові.

Так, днями окупанти втратили елементи зенітно-ракетної батареї С-400 на аеродромі Бельбек – радарну та пускові установки. Також було знищено принаймні два літаки МіГ-31БМ, що стояли на землі.

Раніше колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес сказав, що удари України по Криму позбавляють росіян вирішальних позицій для війни. За словами військового, росіянам немає де сховати свої штаби, літаки, об'єкти військово-морського флоту на півострові.

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