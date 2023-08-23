Кожен українець в окупації повинен боротися, наголосив президент.

Президент України Володимир Зеленський відповів різкою заявою на питання, як довго країна може триматися та чи святкуватимуть українці третій рік День Незалежності під час війни.

"У нас немає шансу діяти якось по-іншому, ніж відстоювати свою державу. У нас немає шансу, щоб не деокуповувати наші території. Збройними силами, дипломатією. Я б хотів, щоб ми втрачали менше людей, але ми розуміємо, з ким ми маємо справу. І тому у нас просто немає іншого виходу. Ми боремося за своє. У нас країна одна. Тому я не можу сказати, чи буде третій День Незалежності під час війни", - заявив глава держави на брифінгу за підсумками третього саміту Кримської платформи 23 серпня.

При цьому президент додав, що кожен українець в окупації, зокрема, у Криму повинен боротися:

Відео дня

"Не має значення, хто зараз ходить вулицями в Криму і в якій формі. Якщо День Незалежності для тебе важливий день, якщо ти віриш, що повернеться Україна, то, будь ласка, теж борись".

Контрнаступ ЗСУ - заява Зеленського

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував Контрнаступ ЗСУ, зазначивши, що українські воїни працюють над тим щоб якнайшвидше звільняти від росіян територію.

"Щодо контрнаступу - подивимося на результат. Я вірю в наш народ, у наші Сили оборони та ЗСУ. Працюємо як можемо, якнайшвидше звільняти наші міста та села. Тяжке завдання", - сказав він.

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