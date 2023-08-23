Президент відповів на запитання журналістів щодо ситуації у війні та перспектив її закінчення.

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Західних партнерів не треба "переконувати" в тому, що Україні потрібна їхня підтримка. Але на фронті досі відчувається постійний дефіцит зброї. Крим буде деокупований, але нема гарантій, що наступний День Незалежності не будет теж воєнним.

Про це розповів президент Володимир Зеленський на брифінгу, присвяченому третьому саміту Кримської платформи.

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Про підтримку з боку США

За словам президента, зараз Україні "не потрібно" переконувати західних партнерів у тому, що Україні потрібна їхня підтримка в обороні від російської агресії.

"Я бачу постійну підтримку наших партнерів. Ми у постійному діалозі з президентом Байденом та іншими партнерами з Європейського Союзу та нашими друзями з інших континентів. Зараз голова ОП говорить із Джейком Салліваном, порушуються різні питання – про "формулу миру", про постачання зброї, про посилення ППО", - зазначив він.

Президент визнав, що "деякі небезпечні голоси" в Конгресі США справді створють проблеми. Але, на думку Зеленського, важливо те, що Україна наразі має двопартійну підтримку у Конгресі, підтримку Білого дому та загальну високу підтримку в американському суспільстві.

Говорячи про перспективу надання американьских далекобійних ракет, президент запевнив, що над цим питанням зараз працюють.

"Ми лобіюємо через різні двері, але ми отримаємо результат. Як ми отримали серйозні ракети, зараз ми їх використовуємо і це вже не секрет. Storm Shadow ми вже маємо. Ми отримали Scalp, вони працюють, військові дуже задоволені – майже стовідсоткові влучення по ворогові. Щодо іншої далекобійної зброї, ми працюємо. Це непросто, я впевнений, буде результат, як і зі винищувачами", - заявив він.

Про західні винищувачі

По F-16 є "чітка домовленість" із Данією про 19 винищувачів. Вони надійдуть у кілька етапів.

"На жаль, все це не швидко. Ми повинні дати наших пілотів, інших фахівців. Окремо будемо будувати інфраструктуру для сучасних винищувачів", - зазначив президент.

З Нідерланлами домовились, що Україна може розраховувати на 42 літаки. З них на 18 українці проходитимуть навчання. Решту Україна отримає, коли будуть готові пілоти.

Зеленський підкреслив, що такий результат є великим здобутком, адже початково Україна розраховувала отримати хоча б 12 літаків західного зразка.

Крім того, зараз українські фахівці вивчають, наскільки підходять Україні шведські винищувачі Gripen. Якщо вони підійдуть, і якщо уряд Швеції будет готовий це обговорбвати, після цього Україна домовиться про тренувальну місію на цих літаках.

Про ситуацію на фронті

"Що стосується контнаступу... Я вірю в наш народ, в наші Сили оборони. Безумовно, всім у світі хотілося б швидше, але працюємо, як можемо. Будемо намагатися якомога більше і швидше деокупувати наші міста і села", - сказав президент.

Він зазначив, що проблемою залишається гостра нестача бойової техники, тому її доводиться використовувати дуже обережно та економно.

"Що стосується нашого південного напрямку, як ви знаєте, там все дуже щільно заміновано та непросто. І люди йдуть пішки – дуже часто йдуть пішки, щоб не втратити той дефіцит броньованої техніки. Якби у нас було із запасом – звісно, можна було б ризикувати. Коли ти знаєш, що приїде для бригади сто броньовиків, і коли вони приходять, із них – бац! – і 20 потрібно ремонтувати, тож ти постійно перебуваєш у ситуації, коли в тебе неповний комплект. Але ніхто не плачеться, усі борються, йдуть уперед", - пояснив Зеленський.

Також президент зізнався, що військове командування зверталося до нього "щодо можливості більше мобілізовувати" людей на фронт, ніж є зараз.

Про деокупацію Криму

Президент виключив ймовірність того, що Україна може обміняти окуповані території, зокрема Крим, на можливість безперешкодного вступу в НАТО.

"Крим - це Україна. Ми боремося за Крим та за всі інші тимчасово окуповані українські території. Ми не обмінюємо наші території на будь-яке членство у будь-якому союзі", - підкреслив глава держави.

Президент пообіцяв, що після визволення Крим буде добре захищений, там розпочнеться відновлення економіки, але туристичною оазою він вже не буде.

"Я чув що Крим після деокупації буде просто туристичною оазою. Це не є правдою. І ніхто більше не дозволить окупувати Крим. Тому флот - буде. І захищеність військова Криму - буде. Щодо деокупації Криму: я не впевнений, що ми вправі сьогодні говорити про військову деокупацію Криму публічно", - сказав він.

За словами Зеленського, вже зараз є великі компанії, які готові взяти участь в економічній відбудові півострова після його деокупації. Але справа не лише в економіці.

"Є конкретні кроки, ми їх розробляємо - щодо деокупації, щодо безпекової ситуації. Окремо працює наше Міністерство внутрішніх справ разом з людьми на базі Офісу Кримської платформи. Після того, як буде деокупація, буде працювати тимчасова військова адміністрація на території Криму. Для нас дуже важлива інтеграція півострова з суспільством. Півострова в Україну. Вони жили дев'ять з половиною років без України на території півострова. Це складне завдання", - зазначив президент.

Про закінчення війни та покарання Путіна

"Я не можу сказати, чи буде третій День Незалежності під час війни", - зізнався президент, коли у нього запитали про строки закінчення війни.

На запитання щодо покарання воєнних злочинців і особисто Володимира Путіна, Зеленський визнав, що останнім часом ця тема в інформаційному просторі відішла на задній план, і так не має бути.

"Буде гучно підніматися це питання на генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Якщо Україна не піднімає це питання, всі будуть тихесенько забувати", - зазначив голова держави.

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