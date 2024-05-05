Електронний абінет призовника, військовозобов'язаного і резервіста запрацює 18 травня.

Представник Генерального штабу ЗСУ, полковник Юрій Глущенко розкрив, як представники ТЦК перевірятимуть оновлення даних українських чоловіків через електронний кабінет.

"Оновлені дані через електронний кабінет потрапляють у єдиний державний реєстр. У разі зупинки такого громадянина на вулиці чи в іншому місці для перевірки його військово-облікових документів працівниками ТЦК, працівники мають змогу підключитися [до реєстру] або в телефонному режимі з’ясувати з оператором ЄДРВ щодо оновлення даних громадянина. Оператор з’ясує і розповість усю інформацію про громадянина. Якщо він оновив дані, до нього не буде жодних питань", — розповів він в ефірі Radio NV.

За його словами, у військових квиток наклеюють штрих-код, роздрукований із єдиного державного реєстру. Відсканувавши його можна отримати всю електронну інформацію щодо військовозобов'язаного.

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Глущенко нагадав, що електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного і резервіста запрацює 18 травня. Це має розвантажити ТЦК і зробити зручніший спосіб оновлення даних для громадян.

Кабінет військовозобов'язаного: що варто знати

Нещодавно у Міноборони назвали функції електронного кабінету військовозобов'язаного, створення якого передбачене новим законом про мобілізацію. Завдяки сервісу не потрібно буде йти до ТЦК та СП, а також можна буде оновити свої дані.

Начальник Служби зв’язків із громадськістю Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін пояснив, кому і в які терміни потрібно уточнювати свої облікові дані.

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