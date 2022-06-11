Ракетні удари Російської Федерації по українських містах - це спроби примусити керівництво нашої країни до переговорного процесу, каже генерал.

Екс-заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко прокоментував інформацію, що ракетні удари по Києву - спроба РФ зірвати поставки західного озброєння.

Як розповів Романенко в інтерв'ю "Обозревателю", удари по українській столиці завдавалися не тільки з метою запобігти постачання допомоги.

"Об'єкти, які були обрані, вказують не тільки на ці обставини - щоб порушити логістичні шляхи, якими приходить техніка", - зазначив генерал.

Крім того, переконаний він, ракетні удари Російської Федерації по українських містах - це спроби примусити керівництво нашої країни до переговорного процесу.

"Як цьому протистояти? Росіяни сприймали, сприймають та будуть сприймати тільки мову сили. І тому необхідно прояв сили з нашого боку у вигляді обстрілів кораблів, підводних човнів, з яких здійснюють пуски ракет і так далі. Треба організовувати протиповітряну й протиракетну оборону", - заявив Романенко.

Також він звернув увагу, що Україні необхідна зброя дальньої дії, не менше 300 км.

"З цим, до речі, згоден і колишній посол США в Україні Тейлор. Він сказав про те, що джерела загроз треба знищувати незалежно від того, розташовані вони на території України чи Росії", - підсумував генерал-лейтенант.

Як повідомляв УНІАН, у неділю вранці, 5 червня, у двох районах Києва сталися вибухи. Як підтвердив Кличко, вибухи в Києві сталися в Дніпровському та Дарницькому районах. Окупанти обстріляли вагоноремонтний завод.

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