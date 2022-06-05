У Києві сьогодні прогриміло кілька вибухів, зазначив мер.

У неділю вранці, 5 червня, у двох районах Києва сталися вибухи.

Вибухи в Києві сьогодні трапилися у Дніпровському та Дарницькому районах, написав у Telegram мер Віталій Кличко.

"Кілька вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Служби вже працюють на місці. Більш детальна інформація - пізніше...",- зазначив очільник столиці.

Журналістка УНІАН зняла відео, на якому видно дим після одного з вибухів у Києві.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано-вранці 24 лютого. Спочатку окупанти бомбардували військові об'єкти, а потім обстрілювали й житло мирних людей, зокрема, у Києві.

У столиці було пошкоджено об'єкти інфраструктури та понад 208 житлових будинків. У середині травня місцева влада повідомила, що на відновлення Києва потрібно близько 80 млн євро.

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