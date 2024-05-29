Росія успішно перетворила цю війну на боротьбу на виснаження.

Лідери Бразилії, Китаю, Ватикану та інших країн закликають Україну до переговорів з Росією. Мовляв, ЗСУ навряд чи зможуть прорватися через укріплені російські лінії, і Київ повинен визнати реальність територіальної анексії Росії. Про це пише Foreign Affairs.

Зазначається, що Україна успішно використовувала безпілотники як для спостереження, так і для нападу на російські цілі, але одні безпілотники не можуть виграти війну. Тому через нестачу зброї та персоналу Україна не зможе повернути територію.

"Росія успішно перетворила цю війну на боротьбу на виснаження, в якій Москва має кілька переваг: більшу кількість населення, більший оборонно-промисловий потенціал і добре підготовлену оборону на Донбасі, Херсонщині та особливо в Криму. Враховуючи втому серед її західних прихильників і непослідовність їхньої матеріальної підтримки, цей тип війни Україна просто не може виграти", - констатують автори. Відео дня

При цьому, на їхню думку, Києву не потрібно здаватися: замість цього потрібен новий підхід. Зокрема, краща стратегія мала б заощадити на використанні українських сил і зберегти обмежені матеріальні засоби, які вони отримують від Сполучених Штатів і європейських партнерів.

"Україна має скоригувати спосіб організації, оснащення та ставлення до війни, змінивши лобове протистояння з російськими військами на асиметричний, партизанський підхід. Це, безсумнівно, призведе до продовження бойових дій, але поворот до нетрадиційної війни дає Україні найкращий шанс подолати перевагу Росії як на передовій, так і в тилу. ... Зараз Україна повинна знайти спосіб зробити більше з меншими витратами", - пише видання.

За словами авторів, мета полягає не в тому, щоб захищати кожен шматок землі до останнього.

"Коли обладнання та політичний апетит Росії до війни вичерпаються, Україна може відновити пряму конфронтацію, спрямовану на витіснення російських військ. Для українців, які залишаються відданими звільненню кожної п’яді окупованої землі, це буде гіркою пігулкою. Але їхні нинішні цілі просто недосяжні, поки Путін залишається при владі. Тож Києву нічого не залишається, як змінитись", - резюмає ЗМІ.

Ситуація на фронті - останні новини

В Генштабі розповіли, що відбувається на фронті. Зокрема, найнапруженішою ситуація залишається на Покровському напрямку, де триває вісім бойових зіткнень.

У ніч на 29 травня окупанти атакували Україну 14-ма ударними БПЛА типу Shahed з території РФ з району Приморсько-Ахтарськ. В результаті протиповітряного бою було збито 13 "шахедів" у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях.

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