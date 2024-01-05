Також один дрон знищили над територією Краснодарського краю РФ, стверджують у Міноборони країни-агресорки.

Увечері в четвер, 4 січня 2024 року, тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. На півострові гриміли вибухи, а росіяни заявляли про роботу ППО.

Пізніше в Міністерстві оборони Росії відзвітувати про збиті дрони. За інформацією відомства, над Кримом "знищено і перехоплено" 36 БПЛА.

"Черговими засобами ППО були знищені і перехоплені 36 українських безпілотних літальних апаратів над територією Республіки Крим (тимчасово окупований Крим – ред.) і один БПЛА над територією Краснодарського краю", – йдеться у повідомленні.

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Тим часом з-під Севастополя евакуюють близько 100 осіб, серед яких і 15 дітей. Жителів села Чорноріччя вивозять через знищення частини ракети, пише пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва. Зазначається, що вивезення вибухонебезпечного предмета почнеться вранці в п'ятницю, 5 січня.

Атака на Крим 4 січня

Вдень 4 січня в Криму було неспокійно. Окупаційна "влада" заявила про одну з найбільш масованих атак на півострів. Вибухи лунали в районі Севастополя.

Пізніше в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що в окупованому Криму був уражений військовий об'єкт російських загарбників. Вдарили по командному пункту.

Увечері 4 січня в Криму вдруге за день лунали вибухи. Окупанти заявляли про загрозу атаки безпілотниками. Кримські телеграм-канали писали про звуки вибухів і роботу ППО в Сакському районі, Новоросійську, Новофедорівці, Євпаторії та Віліно. Крім того, повідомлялося про перекриття руху на Кримському мосту.

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